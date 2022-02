Trabajador del Parque de las Aguas hace reír a los visitantes con sus divertidas frases

El Circuito Mágico del Agua es una de las alternativas de diversión más visitadas durante el verano y, como todo lugar, pueden pasar momentos curiosos. Este fue el caso de una joven que quedó sorprendida con el buen ánimo del personal. El trabajador, que estaba atento a los visitantes, hizo peculiares bromas que no pasaron desapercibidas para los usuarios de TikTok.

“Bienvenido. No tenga miedo, el agua no mata, señores”, fueron las palabras del hombre de chaleco de la Municipalidad de Lima. Las risas de las mujeres que grabaron el clip se intensificaron cuando siguió bromeando. “Pasen, pasen que el agua no mata, el agua es vida. Báñese”, añadió.

Los visitantes del Túnel de las Sorpresas no fueron los únicos que disfrutaron del buen ánimo del trabajador, sino que también lo hicieron los cibernautas de las redes. El clip, que sumó más de 560.000 reproducciones y 53.000 ‘me gusta, tuvo diversos comentarios de elogio hacia el joven.

“Él debe amar su trabajo o tal vez estaba aburrido y decidió bromear un ratito”, “Me hizo el día, por eso iré para reírme”, “La juventud de ahora en el trabajo”, “Está con la chispa, pero así deberían ser. Que me apuren con gracia por lo menos”, fueron los mensajes más destacados.

Aquí podrás ver la viral escena publicada en TikTok por la usuaria Daysy Jaquelín.