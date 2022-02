Perrito se inculpa por la travesura de su ‘hermanito’ para que su dueño no lo regañe

El amor de hermanos no tiene límites y los animales no son la excepción. Es por ello que siempre estarán dispuestos a defenderse de toda situación de peligro, incluso si esta solo se trata de un regaño, tal como ocurrió con un travieso perrito que fue respaldado por su ‘mejor amigo’ cuando cometió una travesura. El video ya es viral en Facebook.

En el clip, publicado en Facebook y TikTok, se muestra cómo un joven llega a su cocina tras escuchar varios ruidos. Cuando entra, se da cuenta de que su perrito de raza golden retriever parecía ser el culpable de un destrozo.

El can tenía el hocico sucio con un poco de comida que se había robado del refrigerador y que regó por todo el piso. Sin embargo, cuando se acercó al can, se percató de que el verdadero ‘culpable’ era su pequeño hermanito.

Este cachorro se había escondido detrás del golden para que su dueño no lo vea y no le llame la atención. El enorme can asumió la culpa sin problemas y este tierno gesto no tardó en conmover a miles de usuarios en las redes sociales.

Cibernautas de varias partes del mundo dejaron miles de ‘likes’ y comentarios en la publicación que ya se ha vuelto tendencia en diversas plataformas.