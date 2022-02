Niño busca a su mamá para darle unos obsequios, pero su perro ‘arruina’ la sorpresa

Nada salió como lo esperado. Muchas personas no dejaron pasar la oportunidad de sorprender a sus seres queridos el último 14 de febrero por San Valentín. Por esta razón, un pequeño se organizó a escondidas con sus familiares para darle unos obsequios a su mamá. Sin embargo, no imaginó que su querida mascota iba a ‘arruinar’ el momento y haría reír a miles de usuarios por su travesura que se vio en Facebook.

Al parecer, el niño aprovechó la distracción de su progenitora para salir a recoger un globo en forma de corazón junto con un ramo de flores. Luego de unos minutos, comenzó a buscarla y llamarla tras ingresar a su sala para poner en marcha su tierno plan.

Fue entonces que su inquieto perro, bautizado con el nombre de Tom, se percató de la situación y se colocó a su costado. De pronto, este dio grandes saltos para tratar de captar su atención, ya que, al parecer, quería que ambos jueguen por un momento.

No obstante, el can no midió su fuerza y ocasionó que uno de los obsequios se rompiera al instante. A pesar del percance, la madre se emocionó cuando salió de su habitación y agradeció con un abrazo a su menor hijo por el gesto.

Por otro lado, las singulares imágenes se divulgaron en una cuenta identificada como @juanariverarosales en Facebook y TikTok. De inmediato, obtuvieron más de 670.900 reproducciones que las convirtieron en tendencia.