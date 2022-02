Mujer cuenta su historia de amor al volverse a enamorar a los 73 años durante pandemia

Twitter es un tesoro de conmovedoras historias. Una historia agradable siempre puede darnos el rayo de esperanza que tanto necesitamos. Si también eres alguien a quien le encanta leer sobre el amor, entonces esta publicación de una mujer estadounidense de 73 años te encantará.

Carol M. Hack, cuya biografía en Twitter la describe como enfermera, abogada, educadora y defensora de los derechos, compartió una publicación sobre cómo encontró el amor verdadero a los 73 años, y en medio de la pandemia.

“La vida es tan extraña. Después de casi cuatro décadas de matrimonio, nunca esperé volver a estar soltera a los 70 años. Y ciertamente no esperaba encontrar el amor verdadero a los 73 años en medio de una pandemia”, se lee en la leyenda de la publicación.

El tweet incluía una imagen de un anillo de compromiso que Carol recibió de su prometido. La publicación ha obtenido más de 1,1 millones de ‘me gusta’ y miles de comentarios. Mientras que algunos inundaron la sección de comentarios con amor y deseos para Carol y su nueva vida, otros compartieron historias conmovedoras similares.

“Gracias por compartir. He estado tan deprimida últimamente, segura de que mi vida nunca se recuperará después de mi humillante y doloroso divorcio. Esto me da la esperanza de que la vida todavía puede tener algunas buenas sorpresas guardadas”, comentó un usuario de Twitter. “¡Gracias! Ahora tengo esperanza”, escribió otro.

Life is so strange. After nearly four decades of marriage, I never expected to be single again at 70. And I certainly didn’t expect to find true love at the age of 73 in the middle of a pandemic! And now this! pic.twitter.com/HszN0zj9pr