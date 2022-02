Chofer se baja de bus y deja esperando a pasajeros para comer tacos en un puesto ambulante

¡Antojos! ¿Quién no ha tenido alguno una vez en su vida? Al chofer de un bus se le presentó uno y no dudó en dejar esperando a los pasajeros que transportaba en su unidad para satisfacer su deseo irrefrenable de comer un alimento muy popular en la cultura mexicana. El clip no tardó en convertirse en viral en TikTok.

Como se pudo apreciar en las imágenes compartidas en la cuenta @vicentehdosmx, el hombre vestido con un pantalón negro, camisa blanca y una corbata de color oscuro se paró en medio de la carretera para bajar y acercarse a un puesto ambulante con la finalidad de degustar unos sabrosos tacos rellenos.

Al conductor no le importó dejar varados a sus pasajeros más de 25 minutos para darse un gustito y mejor aún si se trató de uno de los platillos más famosos de las tierras aztecas. Uno de los usuarios de la línea de transporte, identificado como Futura, no dejó pasar la oportunidad de grabar el hecho que se suscitó de forma inusual.

Usuarios en TikTok defendieron el comportamiento del hombre, pues más de uno opinó que los choferes no tienen una hora fija para almorzar. Más aún cuando en las vías hay demasiado tráfico.

“Excelente, es un ser humano, no es un robot. Sería diferente si bajara a tomar cerveza. Allí sí para quejarse, pero es comida y no hay nada de malo”, “Yo de chofer hubiera hecho lo mismo”, “Yo me hubiera bajado y le invitaba los tacos al chofer”, “No sabes si ese chofer lleva más de 12 horas manejando y no ha comido”, fueron algunas reacciones a la publicación viral de TikTok.