Gatito intenta atrapar una mosca, pero no puede y se estira para disimular su error

Las personas tienden a disimular cuando comenten algún error y, al parecer, también los animales tienden a recurrir a estas prácticas. Así lo demostró un gato, que encubrió su equivocación al no poder atrapar una mosca. La escena de TikTok sorprendió a miles de usuarios.

En las imágenes compartidas por la cuenta @agus7inalonso se pudo observar la divertida reacción de un gatito cuando no pudo atrapar con sus garras a una mosca que se posaba cerca a él.

“Mi gato quiso casar una mosca y no pudo, pero la disimuló como un campeón”, explicó su dueño en el clip al mostrar cómo su gatito tuvo que disimular y estirarse luego de perder su oportunidad de agarrar al insecto.

El video viral de TikTok cuenta con más de 663.000 visualizaciones. “el michi: acá no paso nada”, “Yo cuando me caigo en la calle y me levanto rápidamente con estilo”, “Mi gato también hace lo mismo ja, ja, ja, ja ja, ja como que no quiere perder la dignidad”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.