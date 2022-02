Anciano sale a pasear a bordo de su skate, mientras que su perro le hace compañía

Unos grandes amigos. A través de videos virales publicados en Facebook y otras redes sociales, se ha demostrado la buena relación que mantienen los animales con sus dueños. En esta oportunidad, un joven grabó la complicidad de un anciano con su querida mascota luego que salieron a dar un paseo por los alrededores de su vecindario. Sin embargo, lo que llamó su atención fue la habilidad de él para montar un skate y la tranquilidad del perro para acompañarlo.

Al parecer, el adulto mayor se quedó a cargo de la vigilancia de su ‘engreído de cuatro patas’. Por esta razón, aprovechó que estaban solos para armar un singular plan con el propósito de que estuvieran juntos.

Fue entonces que ambos salieron a caminar; sin embargo, él tomó la decisión de llevar a escondidas su patineta que había guardado en el interior de su vivienda. De pronto, aprovechó que no había nadie para subir y manejarlo con cuidado por la calle.

Entretanto, su can le tuvo paciencia a su amo al evitar correr o moverse de forma rápida para que no sufriera ningún accidente. Por ello, esperó a que él avanzara a su ritmo para seguirlo sin problemas. Un muchacho fue testigo de esta tierna escena, por lo que no dudó en sacar su celular para grabarlos desde su hogar.

Después, divulgó las imágenes en una página dedicada a los animales en Facebook. En cuestión de horas, alcanzaron más de 57.000 reproducciones que lo volvieron tendencia. Por otra parte, los usuarios destacaron el entusiasmo del abuelo por practicar su actividad favorita en compañía de su perro.