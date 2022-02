Jóvenes recrean escena de ¿Y dónde están las rubias? en la fiesta de una boda

La hora loca es el momento de mayor diversión en toda fiesta, por lo que la temática a escoger es importante para muchos. Esta vez, una pareja de recién casados decidió celebrar su día con un show peculiar. Al estilo de ¿Y dónde estan las rubias?, unos jóvenes recrearon la escena tan recordada de la exitosa película y sorprendieron a miles en TikTok.

Tal como se mostró en el clip compartido en redes, dos hombres ingresaron a la pista de baile vestidos con una peluca rubia y un disfraz femenino alusivo a las hermanas Wilson. Detrás de ellos aparecieron cuatro mujeres que empezaron con una ‘guerra de baile’ al ritmo de la canción “Crazy in love” de Beyoncé.

Las chicas mostraron sus pasos, pero el tema musical fue interrumpido por ‘las rubias’, quienes enseñaron su talento con la famosa composición “It’s tricky”. El maestro de ceremonias no dudó en elogiar la presentación que se robó las miradas de todos los invitados, incluso de los usuarios de TikTok.

Las reacciones y comentarios a la escena, que se produjo durante la fiesta de bodas, no tardaron. “Si no tengo una boda así, no quiero nada”, “También quiero una fiesta así”, “La de celeste le mete ganas como si estuviera en la película”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta el presente, el viral clip logró superar 4 millones de reproducciones y 500.000 ‘me gusta’.