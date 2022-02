En Estados Unidos, las experiencias para pasar el San Valentín son variadas. Por ejemplo, nombrar a una cucaracha como tu pareja actual, excompromiso o futuro compromiso en el 14 de febrero. El nombre es a elección de los visitantes.

El zoológico de Brookfield, en Illinois, Chicago, ofrece esa oportunidad. Por el precio de 15 dólares, la institución dispone el bautizo de una cucaracha silbante de Madagascar. Esta especie puede medir hasta 3 pulgadas.

En el anuncio del parque zoológico se puede leer las siguientes líneas, como informó Univisión: “El Día de San Valentín no siempre es para recordar con amor algún ‘significant other’. A veces trae recuerdos de una relación que no salió bien ¿Pero quién dice que los momentos no-memorables no pueden ser celebrados también?”.

Este giro conceptual permite que los interesados repiensen la celebración de San Valentín y nombren como se les plazca a la cucaracha.

A cambio de los 15 dólares para el zoológico de Brookfield, los donantes reciben un certificado de nombramiento. Los nombres acuñados serán mostrados en la pizarra de nombres de las cucarachas, justo afuera del Zoo Familiar Hamill.

Aunque la intención es hacer un regalo a alguien más, el programa está abierto a los amantes de los insectos que quieran bautizar una cucaracha. En las próximas horas la institución debería publicar las fotografías con los nombramientos.