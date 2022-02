Frases de amor por San Valentín: los mejores mensajes para enviar a tu pareja o amigos

En los sueños y en el amor no cabe lo imposible... tú me lo demostraste

Dibuja un círculo y no un corazón alrededor del nombre de la que quieres. Un corazón se puede romper, pero un círculo sigue para siempre

Te quiero no por lo que eres, sino por lo que soy yo cuando estoy contigo

Deja de respirar por un minuto, y sentirás lo que yo siento, cuando tú no estás

No encuentro palabras para decirte lo que me haces falta, ninguna frase con la que pueda expresarte cuanto te amo

No sabía lo que era enamorarse hasta que te conocí, hasta que me sonreíste, hasta que me hechizaste. Ahora sé el porqué la gente a veces sufre tanto, por qué a veces es tan feliz