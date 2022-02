Auto sorprende al pasear en las calles con ‘pestañas’ en los faros delanteros

Las personas que poseen vehículos se esmeran por mantenerlos en buen estado y algunos hasta se animan por hacerles ciertas modificaciones. Esta vez, una joven quedó sorprendida al percatarse de una peculiar escena en las calles. Con ‘pestañas’ encima de los faros, un coche paseó por la ciudad y captó la atención de miles en TikTok.

“Bichota que se respeta le pone pestañas a los focos del vehículo”, comentó la usuaria Anavele luego de grabar el momento con su celular. Tal como se mostró en la publicación, el auto de color azul tenía tiras negras en la parte superior de los faros delanteros.

Esta modificación no pasó desapercibida por los cibernautas, quienes usaron sus redes para elogiar el ingenio del propietario del coche. “Me encantó, cómo no se me ocurrió”, “No las quiero, las necesito”, “Las pestañas le quedan bien a todas, hasta al carro”, fueron algunos de los mensajes.

Hasta el presente, el video logró obtener más de 3,2 millones de visualizaciones, 129.000 ‘me gusta’ y miles de comentarios.