Joven canta para animar a su gato y este tiene adorable respuesta

Las visitas al veterinario no son tan agradables para la mayoría de las mascotas. Prueba de ello es que un minino se mostró con pocos ánimos durante todo su viaje en auto al médico. Su dueño, quien lo acompañaba en todo momento, intentó alegrarlo con una canción infantil y los usuarios de TikTok quedaron cautivados con la respuesta del felino.

“Mi gatito no se ve exactamente feliz”, indicó el usuario @willie_nachos cuando se percató de la serenidad del pequeño animal. Las imágenes, que son virales, mostraron el ingenio del joven que cantó “If you’re happy and you know it” para darle aliento a su mascota.

El gatito, que estaba mirando por la ventana, desvió su atención y siguió la dinámica de su cuidador. Cada que el hombre hacía una pausa con su voz, el minino maullaba como dándole una respuesta.

El divertido clip se viralizó en todas las redes y logró obtener millones de reproducciones. “Qué participativo el gatito”, “El gato viendo a su dueño y un pájaro afuera al mismo tiempo”, “Pero qué tierna canción para su michi”, fueron algunos mensajes.

Aquí podrás ver la escena que cautivó a miles de usuarios.