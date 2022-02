Joven intenta patinar mientras pasea a su perrito, se tropieza y sufren aparatosa caída

En el patinaje, el skate y otros deportes, las caídas pueden ser un problema, por lo que es recomendable practicar en lugares abiertos. En TikTok se viralizó el video de una joven principiante con los patines, que se arriesgó y fue a dar un paseo en compañía de su mascota. El perrito que caminaba a su lado tuvo un pequeño accidente tras la caída de su dueña.

Tal como se vio en el clip compartido por la usuaria @maammiich, una mujer intentaba avanzar por la vereda con las ruedas de su calzado. El animal, que llevaba una correa, iba al mismo paso de ella. No pasaron tantos segundos en la escena y la cuidadora tropezó con sus propios pies.

En la aparatosa caída no solo la mujer quedó en el piso, sino que también el can que sirvió como su apoyo. Los presentes, al percatarse del accidente, fueron a su auxilio y entre risas la ayudaron a recomponerse. En los comentarios se pudo conocer que el perro no había tenido complicaciones.

Los cibernautas se preocuparon por la salud de la mascota aplastada, mientras otros bromearon con las virales imágenes. “Firulays: adoptado, pero a qué costo”, “Y se queda sentadito para darte apoyo moral”, “Nos preocupamos más por el perrito. Lo bueno es que ambos están bien”, fueron los mensajes destacados.

Hasta el presente, el video logró obtener más de 33,7 millones de reproducciones, 4 millones de ‘me gusta’ y 65.000 comentarios en las redes.