Joven grita ‘Siuuu’ al estilo de Cristiano Ronaldo y su perrito intenta imitarlo

Te sorprenderá. Las mascotas que pasan mucho tiempo en compañía de sus dueños suelen repetir las actitudes que estas personas tienen. Este es el caso de un perro que sorprendió a miles de usuarios de TikTok al imitar a su cuidador, un joven que había gritado el famoso ‘Siuuu’ de Cristiano Ronaldo.

Dachshund es la raza del perro que se hizo conocido en las últimas semanas como el ‘perro bicho’. El clip que lo convirtió en viral mostró la dinámica que hizo junto a su dueño, quien se animó a reproducir con su voz el grito de celebración que suele realizar el futbolista cada que hace un gol.

“El perro bicho no existe. El perro bicho”, fue el comentario del joven al escuchar que su mascota había imitado el ‘Siuuu’ como aullido. Los cibernautas no tardaron en reaccionar a la escena “Cristiano tiembla por su nuevo rival”, “Que bueno que Ronaldo no lo ve porque se lo lleva”, comentaron.

Hasta el presente, el clip publicado por la usuaria de TikTok @la.mejor.miyanista.xd logró obtener 1.5 millones de reproducciones, 169.000 ‘me gusta’ y miles de mensajes en poco tiempo.