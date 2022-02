Garu, el peruano que le canta al mundo a través de una aplicación

Del Perú para el mundo. Gary Neyer Quintana Márquez o Garu (como lo conocen en las redes sociales) es el nombre del joven peruano que todas las noches toma la mejor de sus armas, una guitarra; y a través de la aplicación ablo dispara variadas canciones de amor que son seguidas en distintos países como México, Chile, Argentina, Colombia, Indonesia, Francia, Japón, Turquía, entre otras.

Para muchos, la música es el arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo. Pero para Garu, es mucho más que eso. Es un refugio, una forma de vivir que llena muchos vacíos de su vida y a la cual dedica mucho esfuerzo a la par de su carrera militar.

“La música es maravillosa, fue un salvavidas de muchas cosas que tengo desde mi niñez. Es como un llamado que poco a poco fue tomando una forma impresionante y aquí estoy caminando en este viaje interminable en el mundo de la música”, manifestó Garu en la entrevista con La República.

Garu es uno de los jovenes que encontró en la pandemia, una gran oportunidad para mostrar su pasión a través del internet. Foto: Captura

Música un camino de constancia

Garu es natural de Huancayo y no imagina un día sin música; tiene claro que el camino no es sencillo, pero nada es imposible cuando se hace con constancia y sobre todo pasión.

“Ya he vivido una parte de mi vida sin este arte, no fue nada fácil, pero siempre me las ingenio para cantarle al amor. La pandemia no ha sido impedimento para compartir mi música , y gracias a Dios son del agrado de muchas personas al rededor del mundo”, agregó mientras está rodeado de su cuarto musical. Un sitio con varios instrumentos que usa como armas para sacar diversas melodías.

Un talento que nació en la pandemia

Gary Neyer Quintana es uno de los jóvenes talentos peruanos que encontró en la pandemia una gran oportunidad para mostrar su pasión a través del internet. Y conectar —como un flechazo al corazón— con varias personas alrededor del mundo, quienes lo siguen y acompañan noche a noche en las redes sociales.

Garu tiene una pequeña escuela de música en la ciudad de Lima; desde donde ayuda a otros jóvenes como él a emerger en este camino musical sin importar la paga, pues lo motivan esas ganas que tienen muchos talentos peruanos desconocidos.

“Con mi pasión busco impulsar a muchos peruanos a creer en este camino. A confiar en su talento y que sí se puede vivir de ello con pasión y disciplina”, puntualizó a este medio.

Finalmente, comentó a La República que se encuentra en Instagram como @Neyer113, en TikTok como @garuquintana y en YouTube como Gary Neyer. Esta última plataforma donde el talento peruano lanzará hoy un cover de Sin Bandera “Que lloro”.