Dueña de burro le busca una ‘pareja’ a su mascota para que no pase solo el Día de San Valentín

Los animales también necesitan un poco de amor en el Día de San Valentín. Una mujer de Gardendale, Estados Unidos, está tratando de encontrarle a su burro una ‘compañera especial’, así lo demostró en un video que se volvió viral en YouTube. El nombre del équido es Donkey.

Linda Montgomery dijo que su burro ha estado muy triste después de que falleciera su ‘amiga especial’, una oveja. Ahora, ella está haciendo todo lo posible para ayudarlo a ser feliz nuevamente.

Donkey ha estado con Montgomery y su familia durante los últimos dos años. “Cuando adoptamos a Donkey, vino con una oveja”, comentó.

Montgomery contó que cuando adoptó a Donkey, tuvo que llevarse a su amiga oveja, cuyo nombre era Sheep. “Esos dos estaban unidos todo el tiempo. Creo que eran amigos solo porque el burro es muy pequeño y ella era de su tamaño”, relató.

Lamentablemente, Sheep falleció hace unos dos meses. “Habían estado juntos durante varios años y él se puso muy triste”, expresó Montgomery. Ahora, ella está buscando una ‘amiga especial’ para Donkey con la esperanza de animarlo.

Incluso está dispuesta a recibir un burro de alguien que ya no pueda cuidarlo. “Si tienes un burro y no puedes alimentarlo, no te avergüences ni nada, nos gustaría tenerlo y lo recogeremos también”, dijo.