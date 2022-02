¿Qué sucedió con la mujer que se volvió viral por bailar Safaera en pandemia?

Desde que inició la pandemia por la COVID-19, los usuarios de TikTok se han esforzado por subir contenido divertido. Entre ellos, el video de una mujer de origen mexicano bailando la canción ‘Safaera’ del artista Bad Bunny causó furor en redes sociales. Tal es el caso que, después de casi dos años, los cibernautas la siguen recordando y hasta desean que asista al concierto del famoso cantante.

La popularidad de la mujer, también conocida como la ‘Señora Safaera’, comenzó con un video que compartió su hijo identificado como José Torrez, quien escuchaba a alto volumen un tema del ‘conejo malo’. Con el filtro de ‘cabeza grande’, ella apareció entre la puerta de una habitación e hizo un peculiar baile, que para muchos alegró su cuarentena.

En sus primeros meses de fama, la señora se dejaba ver en las redes sociales a través de clips con sus hijos y hasta se animaba a interactuar con los usuarios. Sin embargo, con el tiempo desapareció de la cámaras y no fue hasta inicios del 2022 que los internautas la volvieron a recordar con el anuncio de la gira ‘World’s Hottest Tour’.

El concierto de Bad Bunny y la ‘Señora Safaera’

“Ojalá a esta reina le regalen unos boletos para el concierto de Bad Bunny”, “Ella debería tener entradas VIP”, “Ya quiero verla en el concierto”, fueron algunos de los comentarios más destacados de los cibernautas que anhelan que la mujer asista a la esperada presentación del cantante

Los usuarios no solo se animaron a comentar su deseo de verla disfrutar la canción ‘Safaera’ en vivo, sino que también sumaron esfuerzos para que sus hijos puedan grabarla y cumplir el sueño de verla bailando los temas musicales del artista.

Si bien el joven José Torrez no se ha pronunciado sobre la compra de tickets para el ‘World’s Hottest Tour’, algunos seguidores etiquetan al mismo ‘Conejo malo’ en los comentarios para que él sea el encargado de brindarle una entrada al show que brindará en la ciudad mexicana.

La ‘Señora Safaera’ se roba el show en una fiesta de bodas

Así como el video de la ‘Señora Safaera’ marcó el inicio de la pandemia, las redes pudieron presenciar una señal del ‘fin’ del coronavirus gracias al clip de la mexicana. El hecho tuvo como lugar una boda, a la cual la mujer asistió y, a pedido de los recién casados, el DJ colocó la canción que la hizo viral.

Ante ello, los usuarios mostraron su felicidad y no tardaron en reaccionar a la escena que emocionó a miles. “Ella marcó el inicio de la pandemia y también el fin”, “Ella me salió cuando empezó la pandemia. Gracias a Dios ya se va a acabar”, “Esta señora me da años de vida”, fueron algunos de los mensajes.

Hasta el presente, la fémina de nombre desconocido suele aparecer de manera esporádica en el perfil de su hijo @joexx. Sin embargo, los cibernautas aclaman su propia cuenta de TikTok.