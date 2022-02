That Little Puff, el famoso gato ‘chef’ de TikTok que intenta trucos virales de cocina

Los gatos no son necesariamente conocidos por su experiencia culinaria, pero un felino llamado That Little Puff lo está haciendo realidad con unos videos en TikTok repletos de divertidos trucos virales de cocina.

El tierno gatito tiene casi 1.8 millones de seguidores en su cuenta de TikTok, en la que a menudo se comparten videos interesantes. Al igual que este clip en el que muestra al felino ‘preparando’ un huevo frito después de ver un tutorial.

En el video viral, el animalito peludo, vestido con ropa y un gorrito de chef, abre el corcho de una botella después de ver un tutorial de un hombre usando un truco interesante para hacer lo mismo.

PUEDES VER: Joven da alimento a gatitos de la calle y felinos retornan a su casa con más amigos

“¿Cuál te gusta más?”, se lee en la leyenda que acompaña al video. La grabación no solo es súper divertida de ver, sino que también puede enseñarte algunos trucos de cocina.

Desde que se compartió, el clip ha acumulado más de dos millones de reproducciones y las cifras no hacen más que aumentar. La acción también ha llevado a las personas a compartir comentarios llenos de amor.

“¿Las patas del pequeño Puff funcionan en la pantalla del iPhone?”, comentó un usuario de TikTok. ”¡Te amo Puff!”, publicó otro. “Qué lindo bebé Puff”, expresó un tercero.