Perrito se sube a una resbaladera para jugar en compañía de unos niños

Un perrito con alma de niño. Los más pequeños de la casa no son los únicos que disfrutan de los juegos en el parque. Esta vez, un can sin dueño, aparentemente, sorprendió a miles de usuarios en TikTok al unirse al juego de unos tres menores de edad. Como si fuese un niño, el can subía por una resbaladera sin necesidad de ayuda.

La joven Dania Suxo estaba sentada en el parque cuando presenció la adorable y peculiar escena. “Amo cómo se divierten”, comentó en la descripción del clip, donde se pudo observar que una pequeña intentaba subir a lo más alto del juego, pero un perrito bloqueaba su paso.

Los cibernautas pensaron que los menores habían obligado al can a subir por las escaleras. Sin embargo, con los segundos se pudo conocer que el propio animal se impulsaba con sus patas para ascender por los fierros de la resbaladera. Tanto los niños como el animalito se deslizaron reiteradas veces.

La reacciones de los usuarios se hicieron presentes y más de uno quedó maravillado con las imágenes. “Hasta esperan su turno”, “Yo pensaba que la niña lo había subido a fuerza”, “Ya estaba diciendo ‘pobre perrito’, pero el solito se sube”, “El perrito: si yo no resbalo, nadie lo hará”, fueron algunos comentarios.

Hasta el momento, el viral clip logró sumar más de 734.000 visualizaciones y 125.000 ‘me gusta’.