Colibrí enternece a miles al visitar a la mujer que lo cuidó por mucho tiempo

Los animales, al parecer, sí recuerdan a quienes les brindaron su ayuda en algún momento. Esto sucedió con una mujer, que fue sorprendida por un colibrí que cuidó durante mucho tiempo. La pequeña ave agradecida la visitó y pasó un corto momento junto a ella como si fuese su mascota. La relación que construyeron ambos tuvo miles de elogios en TikTok.

Joshua Sánches es el usuario e hijo de la señora que cuidó de un picaflor por mucho tiempo. Asimismo, si bien éste ya no vive bajo su cuidado, no duda en visitarla. “No le damos miedo, hasta se deja agarrar por ella”, indicó en la descripción del clip.

Tal como se presentó en imágenes, la pequeña ave se posó en el pecho de la señora, quien lo recibió y acarició. El momento no duró mucho, ya que el animal había decidido emprender otra vez su vuelo. En las redes, los usuarios no tardaron en reaccionar.

“Dicen que cuando un colibrí te visita es un familiar fallecido”, “Dicen que ellos son ángeles”, “Son una gran bendición”, “Era su hijo en la otra vida”, “Mi sueño es poder tocar uno”, indicaron algunos en los comentarios del clip que obtuvo más de 247.000 visualizaciones.

Aquí te dejamos la viral escena que no solo ha sido compartida en TikTok, sino tambien en Facebook.