Bodi Imită, el joven que se hizo famoso por imitar las fotos más populares de los famosos

Recrear looks y atuendos de celebridades con un bajo presupuesto no es nada nuevo, pero la forma en que lo hace la estrella rumana de las redes sociales Bogdan es realmente divertida. El joven, que se hace llamar Bodi Imită en Instagram, combina elementos de su entorno y su imaginación para ofrecer divertidos intentos de recreación de los fabulosos atuendos y looks de personajes famosos.

Su enfoque creativo para lucir como una celebridad consiste en tomar cosas normales que encuentra en la casa y usarlas para hacer atuendos icónicos con un bajo presupuesto. Claramente es mucho más barato que comprar uno real y sus 101.000 seguidores en Instagram se ríen y disfrutan mucho de su trabajo.

Para llevar a cabo sus magistrales recreaciones, Bogdan usa todo lo que puede, incluidas toallas, esponjas, comida y mucho más. La lista de celebridades cuyos looks recreó incluye a Camila Cabello, Beyonce, Madonna, Ariana Grande, Billie Eilish y muchas otras.

“Hace unos años vi la página de una mujer haciendo imitaciones de celebridades. Celeste Barber es su nombre. Ella es la madre de las parodias, me gustó y quería hacerlo, así que lo hice”, dijo Bogdan.

1. Jennifer Lopez

Bodi Imită recreó la escena en la que la autora de “El anillo” lució unas botas pantalón de Versace.

2. Madonna

Con ayuda de unos pasadores, Bodi Imită emuló a la ‘Reina del Pop’ en su look diseñado para la portada de su disco Rebel heart.

3. Rihanna

“‘¡Dios mío! Exactamente lo mismo”, comentó un usuario en la fotografía del influencer. Para esta imitación, Bodi Imită usó unas verduras en su cabeza y bolsas negras como vestido.

4. Ariana Grande

La máscara de conejo con orejas de la popular cantante Ariana Grande también fue recreada por Bodi Imită.

5. Beyoncé

El halo dorado que la cantante estadounidense Beyoncé lució en los Grammy sirvió de inspiración para Bodi.