Perrito trata de recuperar su cama, pero gato se molesta y lo araña

Te hará reír. Los animales de casa se han vuelto famosos en las redes sociales debido a los diversos videos virales que protagonizan. Ciertamente, a través de TikTok se conoció la historia de dos mascotas que querían ser dueños de una cama, por lo que terminaron ‘peleando’ para reclamarla.

En las imágenes compartidas por la cuenta @gracesage9177, se puede observar la divertida escena protagonizada por un perrito y su ‘amigo’ felino. El can trataba de acercarse a su propia cama, pero debido a que el gato no se retiraba, ambos comenzaron a pelear para convertirse en el dueño de la cama donde querían descansar.

Aunque en un inicio, el perro trataba de consolar al minino para que no siguiera ‘molesto’, el gatito no dejaba de maullar para que se vaya. Sin embargo, el can se quedó en el mismo lugar para recuperar su mantita, por lo que el felino saltó sobre él y terminó arañándolo.

PUEDES VER: Gato interrumpe la videollamada de su dueña para pegarle con su patita

El video viral de TikTok cuenta con más de tres millones de visualizaciones. “En mi casa también tengo así un husky y un gato, ellos siempre están peleando”, “El pobre perrito quería consolar al gato, pero este va y lo ataca”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.