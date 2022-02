Joven ingresa a una combi y queda impresionado con su aspecto en el interior

Los vehículos suelen tener algunas modificaciones según los gustos de sus propietarios. Esta vez, los pasajeros de una combi quedaron sorprendidos con los accesorios de la unidad vehicular. El televisor y la música a alto volumen no pasaron por desapercibidos para los usuarios de TikTok, quienes reaccionaron al viral clip.

“Esto solo se ve en mi querido Perú”, indicó el usuario Marchelo Carozzi en la descripción del video, donde se pudo observar que la furgoneta en la que iba llevaba luces azules en su interior. La cumbia peruana no se ausentó y sonó en cada rincón del transporte público.

En otro clip, el joven mostró que no era la primera vez que el usuario subía a la ‘combi parrandera’ que suele pasar por la avenida Perú. Los usuarios en las redes quedaron impresionados con la escena que logró acumular más de 286.000 reproducciones y se animaron a comentar.

“Subes y ya no quieres bajar”, “Me pasó igual y me pasé como tres distritos”, “Yo me he pasado de paradero solo por escuchar los buenos bullones que ponen los choferes”, “No sabes si pagar pasaje o entrada”, “Un par de veces me tocó una combi así”, fueron algunos mensajes.

Aquí podrás reproducir el video que se compartió en redes.