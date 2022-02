Think about it: ¿quién es Kayode Ewumi, el hombre que se volvió meme por accidente?

El meme que muestra a un joven con el dedo en la cabeza como señal de ‘estar pensando’ es muy popular en las redes sociales y muchas personas lo utilizan para dar los peores consejos.

Think about it se volvió viral en el año 2015, cuando varios cibernautas usaron la imagen de Kayode Ewumi para dar sus divertidos consejos. Foto: captura de Youtube