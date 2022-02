¿Qué enfermedad tiene Mr. Beast, el youtuber que reparte millones de dólares en sus videos?

Muchos de sus seguidores lo conocen como Mr. Beast, pero pocos saben que su verdadero nombre es Jimmy Donaldson. Desde muy joven se volvió popular por sus seis canales que posee en YouTube. Sin embargo, no todo es felicidad en su vida porque en silencio batalla contra una rara e incurable enfermedad.

El youtuber de nacionalidad estadounidense ha reunido millones de suscriptores en sus redes sociales. Ellos quedaron conquistados por sus videos ligados a desafíos extremos que daban como recompensa una fuerte cantidad de dinero. Por ello, lo nombraron como el ‘filántropo más grande de YouTube’ y lo posicionaron entre los más reconocidos de dicha plataforma.

Por esta razón, él se enfocó en su trabajo para mantener en reserva su dolencia ante los demás. No obstante, ha hablado con medios de manera eventual sobre la enfermedad de Crohn que le afecta el intestino delgado hasta el colon.

PUEDES VER: Niño se luce con sus espectaculares pasos de baile al ritmo de marinera en fiesta familiar

Mr. Beast y la enfermedad de Crohn

Mr. Beast fue diagnosticado con la enfermedad cuando cursaba el noveno grado en la escuela. Todo comenzó cuando presentó fuertes dolores hasta que bajó más de 13 kilos en una época de verano. Fue entonces que comenzó a tomar medicamentos junto con una dieta para recuperarse con un tratamiento en poco tiempo, con el propósito de que continúe con su rutina.

“Nunca he hablado de eso públicamente (…). Hay mucha historia de eso. No sé si queremos profundizar en eso. Solo tomo muchas medicinas y como saludable. Tengo bastante y poca energía. No soy falso, por lo que ven en mis videos. No tengo mucha energía como otra gente, pero es como tener poca energía (…). Ni siquiera conozco todos los entresijos del Crohn. Intento obtener una clase de un gastroenterólogo para obtener más información. (…) Me siento un poco raro hablando de algo cuando ni siquiera estoy del todo culto al respecto”, comentó en una entrevista.

“Tienes que comer ciertos alimentos todas las semanas de cada año. Se vuelve muy repetitivo, pero tienes que comer esos ciertos alimentos para que tu estómago no se estropee y no tengas dolor constante las 24 horas del día, los siete días de la semana. Es una dieta pequeña y estricta, o al menos la mía. Es diferente para todos”, agregó.

¿Qué es el Crohn?

Para saber sobre esta enfermedad inflamatoria que padece el youtuber, nos comunicamos con la doctora Rosario Mayorga Márquez, gastroenteróloga del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. “El Crohn afecta al aparato digestivo, puede causar compromiso desde la boca hasta el ano, siendo las áreas más afectadas la parte final del intestino delgado, llamada ileon, y el ciego (parte inicial del colon), también llamada región ileocecal”, manifestó.

Además, mencionó que se caracteriza por dolores abominables, cólicos, diarreas en ocasiones con sangre. Incluso pueden presentar fiebre, baja de peso, formación de abscesos a nivel perianal o de fistulas perianales. Por otro lado, el tratamiento comprende de varios medicamentos con antiinflamatorios. También se debe proveer una nutrición adecuada. En algunos casos, se pueden usar corticoides.

“No existe una cura definitiva. Es una enfermedad que puede tener periodos sin síntomas, pero los brotes suelen ser muy sintomáticos y en ocasiones con necesidad de internamiento. Se logra controlar los síntomas con los tratamientos disponibles, pero no desaparece la enfermedad”, añadió la gastroenteróloga.

Las personas que son diagnosticadas con Crohn presentan varios síntomas. “Encontraremos elevación de marcadores de inflamación (proteína C, velocidad de sedimentación, calprotectina fecal, plaquetas, fibrinógeno). Con frecuencia habrá anemia y leucocitos incrementados. Puede haber también deficiencia de proteínas, de hierro y de vitaminas, sobre todo ácido fólico y vitamina B12. Se debe hacer cultivo de las heces en busca de infecciones agregadas. Dependiendo de la zona de intestino afectada, se deben realizar también endoscopia y colonoscopia diagnóstica. En algunos casos de difícil diagnóstico se puede requerir la capsula endoscópica”, indicó.