Perrito conoce al nuevo can de su dueña y se encarga de sacarlo a pasear todos los días

No cabe duda de que los animales domésticos se han convertido en los principales protagonistas de los videos más populares en la red. Esta vez, se trata de un par de perritos que han sido captados en una peculiar escena. En TikTok, las imágenes ya son tendencia.

Paloma, la dueña de estos canes, contó la singular situación. Resulta que ella adoptó a un segundo perrito para que le haga compañía la suyo, pero jamás imaginó la actitud que tomaría su primer cachorro.

Este can, llamado Santiago, no solo le dio una amena bienvenida a su nuevo compañero. También decidió que él sería el encargado de sacar a pasear a su amigo al parque. Es así que este can coge la correa de su ‘hermano’ y se encarga de sostenerlo mientras salen de casa.

La cuidadora de estos animales grabó a sus mascotas en tal situación y compartió el video en TikTok. Las imágenes ya cuentan con más de 25.000 likes, además de otros miles de comentarios y reacciones en la plataforma.

“Santiago responsable”, “Qué lindo perrito, se comporta como su hermanito mayor y lo cuida”, escribieron algunos cibernautas en la publicación de TikTok.