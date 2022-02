Perrito enternece al jalar sin problemas el equipaje de su dueña en el aeropuerto

Las mascotas suelen retribuir de diferentes formas el cariño y cuidado que sus dueños les dan. Esta vez, un pequeño perro fue de mucha ayuda para su dueña cuando se movilizó por el aeropuerto con una maleta roja al lado. Los usuarios de TikTok no pasaron por desapercibido el gesto del can, quien jalaba el equipaje unido a su correa.

Tal como se mostró en la escena viralizada en redes, el bulldog francés jalaba la maleta con ruedas de su cuidadora por medio de la correa. “Cuando tu perrito estás más emocionado en ir de vacaciones que tú”, indica la descripción del video publicado por la usuaria Daysi Cabral.

Los usuarios en las redes quedaron cautivados con la escena en el aeropuerto y muchos mostraron su interés por conocer la aerolínea en la que había viajado la mascota. “También tengo un bulldog francés y me da miedo viajar con él en avión”, “Ese perrito tiene un swing”, “Yo tengo uno, pero me dijeron que no podía viajar”, comentaron.

El clip logró obtener miles de reacciones, lo cual animó a la joven a compartir con sus seguidores el viaje que había tenido junto a su mascota en avión. La imágenes mostraron cómo el can disfrutaba del sol y el mar al lado de su dueña.