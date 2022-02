Joven decide llevar a su perrito en moto para no dejarlo solo en casa

Las mascotas son quienes más sufren si están lejos de sus dueños, ya sea por motivos de trabajo o un viaje. Sin embargo, esta joven decidió no dejar solo a su perrito y lo llevó consigo en su moto. Dentro de una mochila, el pequeño can paseó por las calles de la ciudad y fue abrigado para que no pase frío. El clip se viralizó rápidamente en TikTok.

El usuario Daniel Sandoval, quien compartió el clip en redes, quedó encantado con la escena y no dudó en recalcarlo. “Te amo, perrito motociclista”, indicó en la descripción del clip, donde se pudo observar que el can estaba dentro de la mochila de su dueña motociclista.

Vestido con un gorro rojo, el animal canino dio un paseo en motocicleta y captó la atención de conductores. Los usuarios de las redes tampoco fueron ajenos a la enternecedora escena y varios reaccionaron al clip que logró obtener dos millones de visualizaciones.

“La primera persona en moto que veo que cuida las orejas de su perro”, “Con gorrito para que no se vaya a resfriar”, “Más personas así de especiales y llenas de amor en el mundo”, “Yo quisiera llevar así al mío, pero está muy grande”, comentaron.

Aquí podrás reproducir el clip que cautivó a miles de cibernautas de TikTok.