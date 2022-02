Joven intenta pedirle matrimonio a su pareja, pero propuesta es arruinada por su suegro

En varias partes del mundo sigue siendo una tradición pedir la ‘bendición’ del padre de la novia. Sin embargo, este joven decidió realizar una propuesta de matrimonio diferente a su pareja, lo cual generó diversas reacciones. Su decisión emocionó a los presentes y usuarios de TikTok, pero fue impedida por su suegro, quien no se mostró de acuerdo.

El video publicado por la usuaria Mariana Flores mostró el buen momento que pasaba en la playa junto a su familia. La joven, quien también estaba en compañía de su pareja, fue sorprendida cuando el Dj de la reunión cambió de música y reprodujo “Perfect” de Ed Sheeran.

Los presentes quedaron sorprendidos cuando el hombre se arrodilló para proponerle matrimonio. Todo parecía ir bien hasta que el papá de la novia se interpuso al emotivo momento. Las risas no tardaron y los jóvenes tomaron a la broma la inesperada reacción. “Claramente mi papá no quería que me case”, indicó la usuaria.

El video que se viralizó en poco tiempo obtuvo más de cuatro millones de reproducciones y miles de comentarios. “¿Cómo le van a quitar a su princesa?”, “Es ahí amiga, cuando tu papá no quiere que te cases, ahí es”, “Una advertencia tan clara, hermana”, reaccionaron algunos.

Aquí podrás reproducir el clip que es sensación en redes sociales.