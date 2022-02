Joven le hace una broma a su mamá con canción de reguetón y ella reacciona bailando

Los hijos hacen cientos de travesuras para captar la atención de sus progenitores. Esto sucedió con una joven que decidió entretenerse con su mamá y le hizo una broma sin imaginar su divertida reacción. La mujer, que se encontraba cocinando, fue interrumpida por su hija al ritmo del reguetón. Los usuarios de TikTok quedaron sorprendidos con sus pasos de baile.

Tal como se mostró en el clip compartido por la usuaria Maca Jara, su mamá estaba pelando y cortando los tomates para la comida de la casa. Pasaron solo algunos segundos y el mix de canciones ‘Perreolandia Vol. 1′ del peruano DJ Peligro empezó a sonar en toda la casa.

“¿Dónde están las que pelan tomate?”, se escuchó durante los primeros segundos de la música, lo cual generó que la mujer mire con sorpresa a la cámara. Sin dejar sus labores de lado, empezó a bailar al ritmo del pegajoso reguetón.

El clip no tardó en viralizarse y varios usuarios reaccionaron a la escena. “Vivo con el miedo constante de estar pelando tomate y me pongan esta canción”, “La puso feliz en dos segundos”, “Recuerdo desbloqueado”, “Eso es pelar tomate con estilo no se lo esperaba”, comentó.

Aquí podrás reproducir el video que es sensación en las redes sociales.