Gatito interrumpe en la videollamada de su dueña y sorprende al pegarle con su patita

Te hará reír. En TikTok, la usuaria @danim_saldivar compartió el preciso instante en que su gato aparece en una videollamada que realizaba junto a sus amigos. La inesperada reacción de la mascota sorprendió a miles en las redes sociales.

El travieso felino se paró en la silla de su cuidadora para observar lo que sucedía a su alrededor. La joven se dio cuenta del intruso y trató de mover a su engreído, pero, apenas volteó una parte de su rostro, su ‘amigo’ le dio una bofetada con su patita.

La hilarante escena dejó boquiabiertos a los asistentes de la videollamada y a miles de cibernautas que también fueron testigos del blooper que protagonizó el minino. Algunos, incluso, contaron experiencias similares que ocasionaron sus animalitos.

El video viral de TikTok cuenta con más de 8 millones de visualizaciones. “Nooo, ja, ja, ja. Así me pasó una vez en clase. Mi gato me atacó y yo estaba exponiendo”, “El michi: ‘Ojos a la pantalla Karen’”, “Ja, ja, ja, cada vez me queda más claro que somos las mascotas de nuestros gatos”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los usuarios.