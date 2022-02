‘Victor del Mar’: el pescador que conquista con sus videos de cocina en medio del océano

La vida de un pescador puede ser riesgosa debido a los desafíos del trabajo en el mar. Victor Aquima Quispe, más conocido como ‘Victor del Mar’, no duda en mostrar a través de sus redes el lado positivo de esta labor. Su contenido relacionado a la pesca y cocina en medio del océano sigue cautivando a sus millones de seguidores en Facebook, quienes están atentos a sus nuevas publicaciones.

En la provincia de Camaná, ubicada en el departamento de Arequipa, Victor, el pescador de 28 años, suele navegar en bote las aguas del Puerto de Quilca. Su trabajo de más de una década puede ser agotador por los días y semanas que pasa en el océano, pero él encontró en la pesca una oportunidad de enseñar su pasión por el arte culinario.

‘Ceviche de perico en alta mar’, así se titula uno de los tantos videos que tiene en su canal de YouTube, donde publica nuevo contenido gracias a la ayuda de sus amigos. La acogida que tiene lo ha impulsado a superarse a sí mismo, tal es el caso que este año tiene proyectos en mente como inaugurar su propio restaurante.

Con más de medio millón de seguidores en Facebook, el hombre que también se encuentra en redes como ‘Victor del Mar’, muestra la verdadera cara de la vida de un pescador. “Alta mar es muy riesgoso, sales, pero no sabes si vas a volver porque pasan muchas cosas”, reveló y a su vez, dio más detalles en entrevista para La República.

Sus inicios en la pesca, una herencia familiar

Desde que tiene uso de razón, Victor tuvo una vida muy relacionada al mar gracias a sus padres pescadores. Sin embargo, la pasión por la cocina fue heredada por su papá Florencio Aquima, quien le enseñó este arte a temprana edad. El sudado y el ceviche, fueron algunos de los tantos platos que aprendió con ingredientes marinos.

Viajar en alta mar tiene sus ventajas, pero también tiene sus riesgos y Victor pudo conocerlos desde hace 10 años, cuando salió por primera vez con un grupo de pescadores a navegar en bote. “Estuve tres días sin comer, sin probar agua, me chocó bastante, pero con el tiempo fue pasando”, manifestó al recordar las fuertes mareas.

Desde ese momento, Victor se dedicó de lleno a la pesca, actividad que practica en la actualidad y que fue compartida a miles de cibernautas por una recomendación. “Un amigo me dijo que haga videos y él me apoyó. Estaba publicándolos en YouTube y Facebook, hasta que un día se viralizaron”, comentó.

Cocina en alta mar con el pescado más fresco

El creador de contenidos sale a trabajar en el mar por buen tiempo y son sus compañeros de embarcación quienes degustan de su sazón en la cocina. “Es delicioso preparar y comer el pescado fresco, recién salido del agua”, recalcó. Entre ceviche, sudado, pescado frito, parihuela, jalea, sopa de cangrejos y más, así son los días de Victor.

Los videotutoriales que son toda una sensación en sus redes, señalan el paso a paso de la preparación de los diferentes platos. La pesca que también es registrada por él en cámaras puede tener algunos contratiempos propios del trabajo. A pesar de ello, el resultado final suele sorprende a miles por su fluida y didáctica explicación.

Las prolongadas estadías en medio del océano puede durar semanas, por lo que el popular influencer graba suficiente material para sus seguidores. “En la temporada de perico estamos hasta un mes en alta mar, pueden ser 25 días y si está bueno dos semanas. Luego descansamos en tierra dos días y regresamos”, indicó.

Aventuras y peligros de su trabajo como pescador

Ballenas gigantes, cachalotes, tiburones, son algunos de los problemas que Victor ha atravesado a lo largo de los años en su trabajo. “Nadie sabe su regreso, simplemente vas con la bendición de Dios”, aseguró y trajo a su memoria incontables anécdotas como la vez en que avistó una mantarraya gigante, más grande que su bote.

Los accidentes tampoco son la excepción y las marcas en su cuerpo son prueba de su arriesgada labor. “Tengo cicatrices y en la espalda tengo raspones”, señaló. Sin embargo, nunca olvidará el tremendo que susto que se llevó cuando un inmenso barco pasó a su lado durante la noche. “Todos nos acordamos de Dios, nos arrodillamos y rezamos”.

Marisquear es otra de las actividades de alto riesgo que realiza en las orillas del mar. “Una vez quise grabar una toma debajo del agua y me arriesgué. Cuando salí estaba mareado, mi hermano me tuvo que ayudar”. Con más cuidado y precauciones, Victor volvió a tomar confianza y no duda en publicar su labor en la captura de mariscos.

Un restaurante propio y más proyectos a futuro

Los videos de pesca y cocina de especies como perico, uva, toyo, calamar, han impulsado la vida de Victor en lo personal y profesional. Tal es el caso que varios seguidores aclaman su restaurante para probar la sazón que tiene, sueño que podría ser una realidad. “Ya tenemos el sitio, solo faltan unas cosas, hacer la inversión y listo”, dijo con entusiasmo.

Otro de los proyectos que tiene en mente es visitar más lugares del país, donde pondrá a prueba su destreza para la cocina. “Vamos a ir a la selva, a la sierra y probablemente vayamos fuera del Perú. Estaremos en todas parte del país, mostrando las costumbres y comida”, añadió.

Los cibernautas también podrán formar parte de sus aventuras y es que Victor no descarta la posibilidad de volver a llevar de pesca, con todos los cuidados, a un seguidor. La diferencia a la anterior oportunidad es que esta vez ya no será en la orilla, sino en el mar.