Recomiendan ejercicios de natación a un gato con sobrepeso, pero él se niega a cumplir

La obesidad es una enfermedad crónica frecuente, grave y costosa. Padecerla pone a las personas en riesgo ante muchas otras enfermedades. Sin embargo, los humanos no son los únicos con este tipo de problema, ya que diferentes animalitos también pueden volverse obesos. Un gran ejemplo de ello es un minino que se volvió viral en YouTube por no querer acatar las órdenes que su veterinario le había indicado.

Lexus es el nombre del tierno gatito que desde hace unos meses sufre de sobrepeso. Este animal ha comenzado a mantenerse activo y a ejercitarse, especialmente tomando clases de natación en la bañera. Aunque el resultado no ha sido el esperado, su video ha dado vueltas por todo internet.

En el video, que tiene miles de reproducciones en YouTube, se puede ver al felino recorriendo la tina de un extremo al otro mientras su dueña lo sujeta con una banda elástica. El gato no se ve nada feliz e incluso hace un gesto de desprecio en varias ocasiones.

Los comentarios no se hicieron esperar en la publicación. Un usuario de YouTube comentó: “Al parecer no le gusta para nada el agua“. Otro dijo: “Para él, estar con sobrepeso no es algo que lo obligue a realizar ejercicios“. Un tercero escribió: “El gatito nadador“.