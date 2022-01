Hombre inventa un ingenioso truco para no perder el control remoto de la televisión

El control remoto de una televisión es quizá uno de los aparatos que más veces perdemos a lo largo de nuestra vida, y más nos desesperamos cuando no aparece, aunque sabemos que no puede estar muy lejos. Para que esto no suceda a menudo, un hombre tuvo una ingeniosa idea que la compartió en YouTube.

Ya sea porque se deslizó entre los cojines o debajo de un mueble, todos los días uno se pregunta: ¿dónde está el control remoto de la televisión? Brent García, un hombre de 40 años que vive en Las Vegas, Estados Unidos, decidió poner fin a este dolor de cabeza inventando un ingenioso truco que se volvió viral en YouTube.

Con la ayuda de un taladro, Brent realizó un pequeño agujero en el control remoto y en él colocó una enorme pelota roja. Es imposible que el objeto de goma pase desapercibido, por su color y su enorme tamaño.

Aunque el mando consiga meterse en uno de los espacios más recónditos del sofá, la bola roja te indicará dónde está el objeto oculto. “Gracias a este invento no tendré que buscar durante horas el control”, explicó Brent sobre su truco viral.

Por ahora, el peculiar invento hace maravillas en casa, y si empieza a tener éxito en un futuro cercano, Brent dice que patentará su invento.