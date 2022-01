Joven le teme al perro de su amiga, pero can la ‘abraza’ para mostrarle que es inofensivo

A través de las redes sociales, miles de usuarios son testigos de los hechos más divertidos y ocurrentes, sobre todo de aquellos que son protagonizados por las mascotas. En esta ocasión, se ha vuelto viral un video que muestra la tierna conducta de un perrito hacia la amiga de su dueña. Las imágenes han cautivado a miles en Facebook.

Todo ocurrió cuando una joven acudió a la casa de su amiga a visitarla. Sin embargo, ella parece temer a los perros de gran tamaño, pues no toleraba estar cerca del rottweiler de su compañera, así que trataba de alejarse del animal.

Al notar esta conducta, el perro quiso demostrar que no era agresivo, así que se acercó a la joven y trató de ‘abrazarla’ y acurrucarse sobre ella para dejar claro que es un perrito muy amigable.

Pese a todo lo que hizo, la joven no aceptó acariciar al animal, pero este no descansó en tratar de lograr su cometido. Estas imágenes fueron compartidas por la dueña del can, sin imaginar que el video alcanzaría más de 360.000 likes en la plataforma de Facebook, además de otros miles de comentarios.