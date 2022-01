La historia del youtuber chileno-peruano que estuvo cerca de jugar al fútbol profesional

Muchos usuarios lo conocen, aunque otros no; sin embargo, recientemente contó una anécdota que tuvo con Mariano Puyol. En esta se dio a entender que el youtuber chileno-peruano tuvo la oportunidad de jugar profesionalmente como arquero. El joven Adolfo Hidalgo, conocido en YouTube, es un férvido seguidor del fútbol.

Este youtuber tiene más de tres años viviendo en Perú. Según Adolfo, el contenido expuesto en su página de YouTube ha contribuido a que muchos peruanos dejen de mostrar un excesivo rechazo hacia los chilenos. Asimismo, desde el 30 de noviembre del 2017 que creó su canal ChilenoPuntoPe, ha realizado diferentes análisis del fútbol peruano de forma dinámica y divertida.

Adolfo Hidalgo juega fútbol desde que era muy pequeño y se recuerda como un arquero destacado en selecciones de colegios y otros clubes, en los que estuvo hasta los 17 años. Según cuenta, Mariano Puyol se le acercó cuando él participaba en la escuela de fútbol de la Universidad de Chile para decirle que era muy bueno, pero donde estaba no iba a tener oportunidades. Asimismo, le sugirió que se pruebe en Audax o Palestino.

¿Cómo fue que decidió quedarse en Perú y crear su canal?

En una entrevista con As.com de Chile, Hidalgo comentó cómo fue que decidió venir al Perú. “Hace tres años y medio. A mi novia le habían ofrecido un contrato laboral allá y no se podía rechazar, así que ella se fue y yo la seguí. Renuncié a mi trabajo acá y comencé a ocupar mi tiempo en Perú”, expresó. Además, contó que en sus primeros meses de estancia en Perú estuvo en otros proyectos que fue luego dejando.

Finalmente, decidió crear un canal, pero su primera idea estaba ligada con la música. Sin embargo, vio una oportunidad en el fútbol y no dudó en incursionar en el rubro.

¿Qué hace especial a su canal ChilenoPuntoPe’?

“Creo que fui un pionero. Me acuerdo que, antes del sorteo de grupos del Mundial, acá en Perú había mucha confusión sobre cómo se llevaba a cabo. Pensaban que si estaban, por ejemplo, con España en el mismo bombo, entonces había hartas opciones de que les tocara con España también en el grupo”, compartió Adolfo.

Según contó, las opiniones que daban otros ‘conocedores’ de fútbol le generó ruido, pues no eran acertadas para él. Esto le sirvió de motivación, y por ello, en su primer video habló sobre el tema. En su primera semana tuvo más de 400 visitas, lo cual le hizo creer que tenía mucha posibilidad de hacer crecer su canal, pese a que tuvo algunos comentarios que se burlaban de la no clasificación de Chile al Mundial.

Sobre su vocación para hablar de fútbol

“Desde chico siempre jugué. Era arquero, pese a que no me gustaba tanto al principio. Hasta que a los 17 años se sumaron dos cosas. Primero, vi que no seguí avanzando demasiado. Segundo, yo participaba en una escuela de fútbol de la universidad, y Mariano Puyol, encargado de las series menores, me dijo: ‘Acá no vas a tener oportunidades’. Me recomendó probar en otros clubes”, contó Hidalgo.

Después de esto, el youtuber decidió no seguir con su sueño de jugar al futbol profesional. Posteriormente, pasó por una depresión hasta que volvió a jugar en la universidad, pero esta vez de contención.

¿A quién apoya cuando se da el clásico entre Perú y Chile?

“Siempre voy por Chile, pese a que me considero casi un youtuber peruano, porque esa parte mía nació acá. Después de las derrotas hay que salir dando la cara no más en los Live y tratar de ser objetivo para analizar el partido”, expresó Adolfo sobre su afición como hincha.