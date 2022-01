Mujer enseña los divertidos usos que los peruanos le dan a la palabra “ya”

En TikTok se volvió tendencia un video protagonizado por una mujer. Resulta que la joven decidió dar la explicación de cómo se debe aplicar el uso de la palabra “ya” en sus distintas acepciones, según las jergas de los peruanos. Usuarios quedaron encantados con la divertida forma en la que explicó cada significado.

En este clip, compartido por el usuario de TikTok @fioreppa_2000, se puede ver que la mujer también usó sus accesorios para ejemplificar mejor cada uso del “ya”. Asimismo, la irreverencia que utilizó y la gestualidad que tuvo fueron puntos extra para cautivar a miles de usuarios. Además, la tiktoker explicó hasta el más mínimo uso que hacen los peruanos respecto a la palabra.

“Solo los peruanos verdaderos entendemos”, “Jajaja, sin duda el español es más difícil que el inglés”, “Pos lo último no sé cómo no me lo dices jajaja”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios. En TikTok, el clip obtuvo más de 15.900 ‘me gusta’ y 105 comentarios.

Aquí te dejamos el video viral que ha sido compartido en diferentes redes sociales.