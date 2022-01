Padre no quería tener perros, pero un cachorro le cambió la vida

Un clip de TikTok muestra el radical cambio de opinión de un padre de familia del estado de Massachusetts (Estados Unidos), sobre tener mascotas en casa después que sus dos hijas lo sorprendieran con un cachorro por Navidad. La historia es viral en redes sociales.

Eddie Kennedy no se sentía feliz con la presencia del can. Sin embargo, no pudo enfadarse mucho tiempo con el tierno animal de 4 meses al que bautizaron en su hogar como Tito.

“Estaba molesto. Volví al trabajo”, contó en diálogo con 7NEWS Boston, al tiempo que contó que cuando regresó nuevamente a su casa, el perro lo recibió alegremente. Desde ese día, los dos son inseparables.

“Cuando volví, (Tito) vino directo hacia mí. Me senté y él bajó las escaleras para después saltar sobre el sofá y pone su cabeza sobre mi regazo. ‘¿Qué voy a hacer contigo?’, pensé”, agregó el hombre.

El video publicado en TikTok por Jonna, la hija de Eddie Kennedy, muestra el vínculo especial de su padre con su nueva mascota. Este ya cuenta con más de 9 millones de visualizaciones.