El conmovedor reencuentro de una familia y su perro después de 6 años perdido

Pepa Tenonio encontró a un perrito en una carretera en España. El animal tenía un chip de identidad implantado y la mujer pudo descubrir que llevaba seis años desaparecido. Gracias a la información del aparato, también pudo localizar a los propietarios. El video es viral en YouTube.

Hace unos días, Tenorio ha publicado un emotivo video del reencuentro entre Dico (el perrito) y sus dueños en las redes sociales. Desafortunadamente, el amo del animalito había fallecido, sin embargo, el clip muestra a los familiares del hombre abrazando emotivamente al peludo, muy conmovidos por verlo nuevamente.

Pepa ha aparecido anteriormente en las redes sociales pidiendo ayuda para las mascotas perdidas. En diferentes ocasiones, ha demostrado su amor por los animales, lo que la ha llevado a adoptar más de 20 perros.

Asimismo, tiene una página de recaudación de fondos donde pide al público que ayude con el cuidado de estos animales sin hogar. Un conmovedor mensaje que publicó dice: “Por favor, siempre que veas un animal en la calle no pases de largo, no sabemos su pasado, no sabemos si detrás hay una historia y una familia que lo busca, y si no la hay, seguro se puede encontrar algo para ayudarle. El egoísmo humano nos hace no querer complicarnos la vida y mirar siempre hacia otro lado”.