¿Quién es Chiky BomBom y por qué se la relaciona con el “¡Buenas, buenas!”?

Chiky BomBom es nativa de República Dominicana, pero vive en los Estados Unidos junto a su hijo desde hace varios años. Su verdadero nombre es Lissette Eduardo y ha conseguido volverse famosa en TikTok gracias a sus clips llenos de alegría y diversión, que se hicieron lugar en el corazón de los usuarios. En la actualidad, su cuenta de Instagram posee 2,4 millones de seguidores, y en TikTok supera los 9,5 millones.

En una entrevista que subió el canal de YouTube BuzzFeed LATAM, la influencer reveló que sus inicios en las redes sociales datan del 2015, cuando daba consejos a parejas y hablaba sobre amor propio al público femenino. Luego decidió dar un giro a su temática, ya que estaba soltera y quería enviar un mensaje más acorde a su realidad.

En ese entonces, Eduardo comentó que se medicaba a causa de una depresión; sin embargo, contó que los medicamentos no la ayudaron, puesto que se sentía “muerta en vida”, hasta que un día aprendió a “luchar sin fuerzas”.

¿Cómo nació su lema viral “¡Buenas, buenas!”?

Lissette Eduardo se levantó una mañana y miró hacia su ventana un “día brillante”, en ese momento se dijo así misma lo siguiente: “Ya estoy harta, la depresión me está consumiendo (...). Todo el mundo sigue su vida normal. En ese instante me puse un bikini y escuché música mientras me iba maquillando y vistiendo, cuando me conecté, y salí”.

Durante la cuarentena, la plataforma de TikTok se volvió la preferida por muchos, aunque Chiky BomBom afirmó que “no entendía que tipo de contenido tenía que publicar, ya que todo era música y bailes complicados”. Entonces, como respuesta, ella decidió usar su vivaz personalidad.

Fue así que la influencer se animó a grabar un live en Instagram, al terminar extrajo su parte favorita del clip y lo publicó en TikTok. “A las horas, yo ya era mundial”, comentó. De esta forma nació el “¡Buenas, buenas!”, uno de sus lemas que la lanzó a la fama, y que fue recreado por artistas famosos como Karol G, Thalía, entre otros.

Chiky BomBom y la supuesta demanda contra una seguidora

Este problema surgió cuando la usuaria de TikTok @ferreal4 hizo un clip en el que mostraba un polo con el lema viral de Chiky BomBom. Si bien el video recibió cientos de miles de ‘me gusta’, la influencer no parecía opinar lo mismo.

Desde su cuenta de Instagram, la popular tiktoker subió el video de la usuaria y dijo que la demandaría, porque presuntamente la joven intentaba lucrar con su propiedad intelectual.

Esto no le agradó a sus seguidores, ya que comenzaron a criticar a la influencer y dijeron que “se le subió la fama”. Frente a este panorama, ella se disculpó y dijo que no demandará a la joven, y que lo decía con el fin de evitar que otros usen su frase para obtener dinero.

“Me comuniqué con la chica al privado, estaba desesperada por hablar con ella (...). Cometí un error, estaba pasando por muchísimas cosas (...). Esta es una segunda oportunidad que papá Dios me dio”, confesó.