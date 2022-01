Hermanos impactan al dormir en hamacas que cuelgan de un acantilado empinado

Sam y Ariana Simons son dos hermanos que pasaron la noche en una hamaca colocada a una altura espeluznante de 20 metros. El momento quedó registrado en un video que se volvió viral en TikTok.

El joven, de 23 años, y su familia viajaban por Nueva Gales del Sur, Australia, para pasar unas vacaciones de verano cuando se toparon con el lugar.

Ambos hermanos instalaron las hamacas sin pensarlo dos veces, donde se quedaron a dormir por la noche.

“He estado soñando con hacer esto durante años, solo necesitaba encontrar el acantilado con la forma correcta. No podíamos perder la oportunidad”, dijo Sam.

No obstante, comentó que instalar las hamacas no fue una tarea fácil, pero valió la pena. “Arrastrarme fue definitivamente la parte más complicada, sabiendo que si me resbalaba, me caería por un precipicio de 20 metros. Pero supongo que eso es lo que lo hizo tan divertido”, expresó.

“Poder ver la puesta de sol sobre el valle, simplemente sentarme allí arriba, escuchando el viento y el sonido de los pájaros, fue una sensación absolutamente irreal. Ha sido el mejor sueño de mi vida”, finalizó.