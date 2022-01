Pitbull defiende su casa y se enfrenta a ladrón cuando intentaba entrar al cuarto de su dueña

Los perros son los mejores amigos del hombre y son capaces de dar su vida por salvar la de sus dueños. En un video publicado en YouTube quedó comprobada esta frase, al mostrar cómo una mascota defiende a su propietaria de un ladrón.

Como se vio en el clip, que no tardó en convertirse en viral, un hombre ingresó a la propiedad de una mujer aprovechando las altas horas de la noche. Al escuchar un sonido extraño, la joven salió de su habitación para ver qué sucedía y encontró al sujeto husmeando entre sus pertenencias.

Al verse descubierto, el delincuente corrió detrás de la muchacha, quien entró a su dormitorio para ponerse a buen recaudo. Sin embargo, el bribón se topó con un obstáculo, el enorme perro de raza pitbull que salió en defensa de su cuidadora.

PUEDES VER: Pato no permite que perro ingrese a laguna y lo persigue para mantenerlo alejado

El furioso animal comenzó a morder al individuo que estaba en el piso cubriéndose con sus brazos el rostro y la cabeza. No obstante, el can no desistía del ataque y no dejó que se vaya de la propiedad.

El hombre quedó tendido en el piso, tal como mostraron las imágenes grabadas por la cámara de seguridad y publicadas en el canal Vio de YouTube.