Vaca ‘ayuda’ a sus compañeras a escapar de una granja mientras comen sus alimentos

Una nueva historia, de una vaca que libera a sus compañeras, ha llamado la atención de los usuarios en TikTok. Esto debido al inusual comportamiento del animal mientras comían sus alimentos.

A menudo se ha visto en videos de televisión que las vacas son mamíferos muy excepcionales y en ocasiones pueden mostrar sus emociones de diferentes formas. Estos gentiles gigantes son generalmente muy inteligentes y pueden recordar cosas durante mucho tiempo. Quizá, es por ello que ayudó a sus compañeras a liberarse del collar que las mantenía encadenadas.

Al parecer, la res de este relato, que se convirtió rápidamente en viral, vio exactamente a sus cuidadores cuando sacaban el presillo de seguridad, por lo que habría repitió los pasos y dejado salir en libertad a sus compañeras de la granja.

Las imágenes realmente sorprendieron a muchos amigos de los animales y a los seguidores de las redes sociales, pues muchos estuvieron a favor de liberar al ganado del sufrimiento y esclavitud.

“Respeto y no al maltrato animal. Justicia”, “Lo que me ha dejado con la boca abierta no es que haya aprendido a liberarse, sino que ha empezado a liberar a las compañeras”, “Son increíbles, lástima que les hacemos tanto daño”, “Ojalá fueran libres”, “Hasta las vacas empiezan a rebelarse”, fueron algunos mensajes que dejaron en la caja de comentarios de TikTok.