Estafan a hombre al comprar billetes falsos para entregarlo a los clientes de su tienda

Un hombre recibió la lección de su vida al pretender estafar a sus clientes entregándoles billetes falsos. Su reprochable accionar fue criticado por los usuarios en Facebook, donde fue publicada la historia.

Según informó La Verdad, el sujeto exhibió su ‘tragedia’ en las redes sociales. Indicó que quería comprar billetes falsificados por internet para usarlo como dinero real y entregarlo a los usuarios de su establecimiento como vuelto al consumo, pero tuvo la mala suerte de encontrarse con personas dedicadas a la estafa.

La ‘víctima’ depósito la cantidad acordada y esperó un tiempo para que le lleguen los billetes adulterados, pero nunca los vio en sus manos. Foto: captura de Facebook

Muy molesto y mortificado, el individuo se atrevió a advertir a otras personas que no cayeran en el mismo engaño para no perder su inversión. En un grupo de Facebook conocido como Venta de Clones, el comprador recomendó no hacer tratos con el usuario Charly García y narró la mala experiencia que tuvo con él.

Tras llegar a un acuerdo, la ‘víctima’ depósito la cantidad acordada y esperó un tiempo para que le lleguen los billetes adulterados, pero nunca los vio en sus manos. En represalia, el ciudadano decidió hacer público su historia para ver si lo podían ayudar, pero lo único que recibió fue reprochables mensajes y burlas de los internautas.

Algunos usuarios aseguraron que se trató del karma, pues el hombre quería estafar a sus clientes y él resultó estafado. Otros usuarios de forma sarcástica le dijeron que acudiera a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para interponer su denuncia.

