Médicos se unen al trend de Celine Dion y se vuelven virales al mostrar su elaborado show

Te sorprenderá. En TikTok se volvió tendencia un video protagonizado por un grupo de médicos que encantó a miles en las redes sociales. Los profesionales mostraron su dote artístico al actuar una canción de Celine Dion con efectos especiales realizados por ellos mismos.

En las imágenes compartidas por la cuenta @drhidef se puede observar a un grupo de profesionales de la salud poniendo en práctica el show que habían planeado para mostrar a sus seguidores el trend de Celine Dion al interpretar su famosa canción “It’s All Coming Back to Me Now”.

Ellos usaron las herramientas de su consultorio para mostrar su talento. De esa forma, cada uno cumplió su rol y apoyó en la producción casera del videoclip. Mientras uno de ellos realizaba el lip sync, los otros ayudantes maniobraban las luces y el cambio de vestuario.

El asombroso video viral de TikTok cuenta con más de 27 millones de visualizaciones. “Nunca vi ese capitulo de Grey’s Anatomy”, “Cómo movían la cabeza para efectos de luz”, “No me sorprende por qué las cirugías son caras, también se paga por un concierto en vivo, ja, ja, ja”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.