Adulto mayor le pide a su esposa que sea su novia todos los días

Un adulto mayor le pidió a su esposa que sea su novia todos los días por más de 64 años. A través del video en Tiktok, muchas personas indican que esta es la mejor manera para que una persona pueda sentirse especial y segura al lado de su pareja.

En el metraje se ve al hombre caminar a paso lento con las manos hacia atrás portando un sobre pequeño de color rojo. De pronto, vemos que se acerca a su esposa, a quien de forma muy tierna le pregunta: “¿Quieres ser mi San Valentín?”.

De inmediato, la señora le responde: “¿Tú qué crees? He sido tu San Valentín por 64 años”. A continuación, ambos se dan un par de besos mientras ella pregunta intrigada por el contenido de la tarjeta.

La esposa lee la carta que el hombre le escribió: “Te amo, no puedo vivir sin ti”, repite de forma acongojada mientras él no la deja de mirar. Tras esto, ella lo abraza con cariño solo para decirle: “Eres el mejor San Valentín que he tenido”.

El tierno video de TikTok se viralizó en distintas plataformas, en las que internautas dejaron sendos comentarios: “Es triste que ya no veamos historias de amor como esta”, “Cuando me encuentro una pareja así puedo escuchar durante horas las historias que cuentan”.