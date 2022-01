Perro roba la bolsa de pan de un hombre en la calle y se niega a devolverla

A través de Facebook y TikTok ha sido compartido un video que ha hecho reír a miles de cibernautas en varias partes del mundo. Se trata de la irreverente travesura de un perrito, el cual iba paseando con sus dueños hasta que se topó con algo que llamó su atención.

¿De qué se trata? El animal vio a un joven que iba con varias bolsas de compras y, al notar una mínima distracción, corrió hacia él y le arrebató una bolsa de pan que había adquirido.

Los dueños del can se percataron de la travesura y lo detuvieron para quitarle la comida del hocico, pero el peludo animal se aferró a esta y no quiso soltarla. Entre todos trataron de convencer al perrito de que no estaba actuando correctamente y debía devolver lo que no era suyo, pero la mascota no comprendía.

Pese a que su dueño cogió al can mientras el joven jalaba la bolsa de panes, el perrito se resistía a soltarla. El clip no muestra si el animal se salió con la suya, pero la corta grabación fue suficiente para hacer reír a miles de usuarios en las redes sociales.

Más de 221.000 cibernautas dejaron un like en la publicación de Facebook, además de otros cientos de comentarios en los que demuestran lo encantados que quedaron con la traviesa conducta del perrito.