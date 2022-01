Perrito se emociona cada vez que visita a su ‘abuelo humano’ y salta para abrazarlo

Un amor incondicional. No cabe duda que los animales pueden llegar a ser parte de nuestra familia y demostrarnos un cariño y lealtad absolutas. En un reciente video viral subido a Facebook se puede ver cómo un perrito expresa el afecto que tiene hacia el papá de su cuidadora y se alegra cada vez que lo ve.

En el clip compartido por la dueña del can, se ve cómo ella visita a su papá y va acompañada de su pequeño perrito. Cuando el can se da cuenta de que estaba llegando a la vivienda de su abuelo, no pudo contener su emoción.

Corrió para ir hacia él y abrazarlo. Lo encontró arreglando unos muebles en la sala y rápidamente saltó hacia sus piernas para mostrarle su afecto. La cuidadora del can grabó este tierno momento para luego compartir el video en sus redes sociales.

Miles de cibernautas quedaron cautivados al ver este clip y más de 26.000 de ellos dejaron un like en la publicación. Por otro lado, los comentarios no tardaron en aparecer y llenaron el video. “Me encantó, casi lloro de la emoción, si ellos se alegran al ver a sus abuelitos es porque saben que los tratan con amor”, dijo una emocionada cibernauta de Facebook.