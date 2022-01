Comparte perturbador mensaje para no fiar a los clientes de un kiosco y enloquecen las redes

Ante el anuncio de una pandemia mundial, un sinnúmero de negocios y empresas tuvieron que pausar sus labores para cumplir el confinamiento correspondiente. Por este motivo, la situación económica disminuyó en muchos hogares y los comerciantes no podían saber si, en verdad, los clientes les iban a pagar el total de los productos que han fiado. Ante ello, surgieron letreros con diferentes mensajes para que los kioscos dejen de fiar; sin embargo, solo uno de ellos se volvió viral en las redes.

El mensaje fue escrito a mano y comienza de la siguiente forma: “Estimado cliente, por motivo del COVID-19, no puedo fiar”, a continuación viene la perturbadora justificación: “Imagínese que usted se muera mañana…”, finalizó. Esta fotografía sumó más de 150.000 ‘me gusta’ y ha circulado esta semana en diferentes redes sociales como Facebook, pero inició con el usuario de Twitter @2017_don.

Imagen compartida por un usuario en las redes sociales. Foto: captura de Twitter / @2017_don

Recordemos que anteriormente se viralizó un clip de YouTube sobre la clásica frase “Hoy no fío, mañana sí”, con el fin de evitar que potenciales compradores no olviden tener el dinero a la mano para adquirir el producto, ya que de otra forma no habrá transacción. En esta nota, te dejamos el video del caso en donde una joven pidió fiado a un comerciante.