Travieso gato queda colgado de la cola de un pescado al intentar comérselo en el patio de su casa

A través de TikTok se hicieron virales unas imágenes que han sacado miles de carcajadas a los usuarios por la travesura de un gatito que pretendía darse un buen banquete con un enorme pescado que encontró colgado en un cordel.

En una grabación compartida por el usuario @lovegailun se vio el preciso instante en que el minino quedó con las garras pegadas en la cola de su gran botín. Al parecer, el dueño de la propiedad había dejado secando en el sol al pez, pero el curioso felino creyó que lo habían traído para él.

Tras intentar descolgarlo y llevárselo para comer a un lugar solitario, el travieso felino no contó que sus uñas quedarían incrustadas en el pescado. El propietario de la mascota encontró a su minino con las garras en la masa y no dudó en grabar con su celular la graciosa escena.

Lo publicó en TikTok y, hasta el momento, la grabación ha logrado más de 168.500 visualizaciones y miles de comentarios, entre los que destacan la habilidad del peludito para saltar hasta donde se encontraba su cena.

“El michi, no lo suelto, no lo suelto, no lo suelto, no lo suelto, no lo suelto”, “El michi: es mío, es mío, yo lo vi primero, es mío”, “Ese gato juega en grande”, “Gato colgando en el viento”, “No tenía ni idea de lo que estaba mirando durante los primeros segundos”, fueron algunas reacciones a la publicación de TikTok.